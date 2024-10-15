ياسمين عبدالعزيز غاضبة بسبب صورة مع أحمد العوضي.. ما السبب؟

الوكيل الإخباري- عبرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن غضبها إزاء الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب صورة تداولها البعض للفنانة مع طليقها الفنان أحمد العوضي، وحديث البعض عن تواجدهما معاً في إحدى الكافيهات.

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وتعود التفاصيل عندما نشر أحد المواقع الإلكترونية صورة لياسمين وإلى جوارها صورة لطليقها العوضي، وزعموا أن الثنائي تواجد في نفس المقهى، متسائلين: "هل حدث الأمر من باب الصدفة أو ميعاد مسبق؟".



وسرعان ما استدعت الصورة رداً من ياسمين التي علقت عبر خاصية الستوري على حسابها في "إنستغرام"، وقالت: "من المهم دائماً التحقق من الأخبار والمعلومات قبل نشرها، لضمان الدقة والتفاصيل".



وأرفقت ياسمين الصورة بالعديد من علامات التعجب تعبيراً عن غضبها، واعتبر المتابعون أن رد الفنانة بمثابة نفي قاطع لتواجدها مع العوضي في نفس المكان.



وتأتي تكهنات بعض المتابعين بعد أن شاركت ياسمين صوراً لها قبل عدة أيام من أحد المقاهي في باريس عبر حسابها على "إنستغرام"، وفي نفس الوقت شارك العوضي صورة من مكان شبيه من تواجد ياسمين، وسرعان ما انهالت التعليقات حول تواجد الثنائي في نفس المكان.



وعلى الصعيد الفني، تعود عبدالعزيز للموسم الرمضاني 2025، بعد تغيبها عن آخر موسم، وذلك من خلال عمل درامي هو "وتقابل حبيب" مع كريم فهمي، والذي تواصل التحضير له استعداداً لتصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة.



وفي سياق متصل، يشارك العوضي في الموسم الرمضاني المقبل بـ"فهد البطل"، وهو مسلسل مكوّن من 30 حلقة، من بطولة أحمد عبدالعزيز، وصفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.



