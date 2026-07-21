الثلاثاء 2026-07-21 05:36 م

ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا يحتفلان اليوم بالعرض الخاص لفيلم "خلي بالك من نفسك"

صش
ياسمين عبد العزيز و أحمد السقا
 
الثلاثاء، 21-07-2026 12:18 م

الوكيل الإخباري-   يحتفل صناع وأبطال فيلم "خلي بالك من نفسك" اليوم الثلاثاء بالعرض الخاص للعمل، في إحدى دور العرض السينمائي بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، قبل طرحه رسمياً في دور السينما المصرية ضمن موسم صيف 2026.

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ومن المقرر أن يحضر العرض الخاص بطلا الفيلم ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، إلى جانب المخرج معتز التوني، والمؤلف شريف الليثي، وعدد من الفنانين والإعلاميين والنقاد.

ويجمع الفيلم بين الأكشن والكوميديا، ويشهد عودة التعاون بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا على الشاشة، بمشاركة لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، وعدد من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث "خلي بالك من نفسك" في إطار يجمع بين الكوميديا والتشويق، وسط توقعات بتحقيق نجاح جماهيري خلال عرضه في موسم الصيف.

 
 


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