ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا يحتفلان اليوم بالعرض الخاص لفيلم "خلي بالك من نفسك"

ويجمع الفيلم بين الأكشن والكوميديا، ويشهد عودة التعاون بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا على الشاشة، بمشاركة لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، وعدد من ضيوف الشرف.
وتدور أحداث "خلي بالك من نفسك" في إطار يجمع بين الكوميديا والتشويق، وسط توقعات بتحقيق نجاح جماهيري خلال عرضه في موسم الصيف.
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