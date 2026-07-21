ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا يحتفلان اليوم بالعرض الخاص لفيلم "خلي بالك من نفسك"

الوكيل الإخباري- يحتفل صناع وأبطال فيلم "خلي بالك من نفسك" اليوم الثلاثاء بالعرض الخاص للعمل، في إحدى دور العرض السينمائي بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، قبل طرحه رسمياً في دور السينما المصرية ضمن موسم صيف 2026.

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