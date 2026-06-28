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ياسمين وأحمد سعد يخطفان الأضواء خارج مصر - فيديو

يا
ياسمين عبد العزيز و أحمد سعد
 
الأحد، 28-06-2026 09:53 ص

الوكيل الإخباري-   احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بتكريمها في مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تقديرًا لمسيرتها الفنية وأعمالها الناجحة خلال السنوات الأخيرة.

وشاركت ياسمين متابعيها صورًا من الحفل عبر حسابها على “فيسبوك”، وثّقت لحظة تسلمها درع التكريم وبعض أجواء الاحتفال، كما ظهرت في لقطات مع الفنان أحمد سعد على هامش الفعالية.

وضم الحفل عددًا من الشخصيات العربية والعالمية، إلى جانب فقرات موسيقية شارك فيها أحمد سعد وآخرون، وسط أجواء احتفالية متنوعة.

ويأتي هذا التكريم بعد سلسلة نجاحات درامية للفنانة المصرية، فيما تستعد للعودة إلى السينما من خلال فيلم “خلي بالك من نفسك” مع أحمد السقا، بعد غياب 8 سنوات عن الشاشة الكبيرة، حيث تجسد شخصية تاجرة سلاح.

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