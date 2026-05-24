الأحد 2026-05-24 10:57 ص

"يا أنا يا هو".. فنان شهير رفض وجود محمد عساف في "ذا فويس كيدز"

"يا أنا يا هو".. فنان شهير رفض وجود محمد عساف في "ذا فويس كيدز"
محمد عساف
 
الأحد، 24-05-2026 10:38 ص
الوكيل الإخباري-   كشف الفنان الفلسطيني محمد عساف أنه كان مرشحاً سابقاً للمشاركة في لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids، قبل أن يتم استبعاده بسبب رفض أحد الفنانين وجوده ضمن اللجنة.اضافة اعلان


وقال عساف، في تصريحات تلفزيونية، إن إدارة MBC Group تواصلت معه قبل سنوات للمشاركة في البرنامج، لكنه كان متردداً حينها بسبب حداثة تجربته الفنية، إذ لم تكن مسيرته قد تجاوزت 7 سنوات، وكان يبلغ نحو 28 عاماً.

وأوضح أنه لم يكن يرى نفسه جاهزاً بالكامل للجلوس على كرسي لجنة التحكيم إلى جانب أسماء فنية كبيرة.

وأشار إلى أن اللجنة كانت تضم على الأرجح كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني، قبل أن يُبلّغ بأن أحد الفنانين رفض مشاركته بشكل قاطع، واشترط انسحابه إذا تم التعاقد معه، قائلاً: "يا أنا يا هو".

وأكد عساف أنه لم يعرف سبب هذا الموقف، خصوصاً أنه لم تكن بينه وبين الفنان المعني أي خلافات سابقة، مشدداً على أن الشخص المقصود ليس كاظم الساهر ولا عاصي الحلاني.

وتحدث عساف أيضاً عن عودته التدريجية إلى النشاط الفني، بعد فترة ابتعاد عاش خلالها حالة نفسية صعبة بسبب الحرب في غزة، مؤكداً أن الأحداث أثرت فيه كثيراً ودفعته إلى العزلة لفترة طويلة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فن ومشاهير فنان شهير في الرعاية المركزة.. وزوجته تطلب الدعاء - صورة

"يا أنا يا هو".. فنان شهير رفض وجود محمد عساف في "ذا فويس كيدز"

فن ومشاهير "يا أنا يا هو".. فنان شهير رفض وجود محمد عساف في "ذا فويس كيدز"

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

ز

اقتصاد محلي عاجل انخفاض جديد على الذهب محليا.. كم بلغ سعر الغرام قبل العيد؟

وزير الشباب: العقبة مركز مهم لاستضافة الفعاليات الرياضية على مستوى المملكة

أخبار محلية وزير الشباب: العقبة مركز مهم لاستضافة الفعاليات الرياضية على مستوى المملكة

ن

عربي ودولي قائد الحرس الثوري الإيراني: أي اعتداء جديد على إيران سيُواجه برد مدمر

تعبيرية

طب وصحة سحب مكمل غذائي شائع من الأسواق الأمريكية للاشتباه بتلوثه بأجسام غريبة

مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم مهاجمة حلفاء واشنطن

عربي ودولي مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم مهاجمة حلفاء واشنطن



 
 






الأكثر مشاهدة

 