"يا أنا يا هو".. فنان شهير رفض وجود محمد عساف في "ذا فويس كيدز"

وقال عساف، في تصريحات تلفزيونية، إن إدارة MBC Group تواصلت معه قبل سنوات للمشاركة في البرنامج، لكنه كان متردداً حينها بسبب حداثة تجربته الفنية، إذ لم تكن مسيرته قد تجاوزت 7 سنوات، وكان يبلغ نحو 28 عاماً.
وأوضح أنه لم يكن يرى نفسه جاهزاً بالكامل للجلوس على كرسي لجنة التحكيم إلى جانب أسماء فنية كبيرة.
وأشار إلى أن اللجنة كانت تضم على الأرجح كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني، قبل أن يُبلّغ بأن أحد الفنانين رفض مشاركته بشكل قاطع، واشترط انسحابه إذا تم التعاقد معه، قائلاً: "يا أنا يا هو".
وأكد عساف أنه لم يعرف سبب هذا الموقف، خصوصاً أنه لم تكن بينه وبين الفنان المعني أي خلافات سابقة، مشدداً على أن الشخص المقصود ليس كاظم الساهر ولا عاصي الحلاني.
وتحدث عساف أيضاً عن عودته التدريجية إلى النشاط الفني، بعد فترة ابتعاد عاش خلالها حالة نفسية صعبة بسبب الحرب في غزة، مؤكداً أن الأحداث أثرت فيه كثيراً ودفعته إلى العزلة لفترة طويلة.
