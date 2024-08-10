يا ويل حالي.. هاني شاكر يطرح أول ألبوم خليجي مصري لبناني

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان المصري هاني شاكر لطرح أحدث ألبوماته الغنائية، بعنوان "يا ويل حالي" قريباً، والذي يعد أول ألبوماته المصرية الخليجية اللبنانية.



وكان قد شوق هاني شاكر جمهوره للألبوم من خلال منشورات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.



ويتضمن الألبوم 10 أغان، من بينها أغنية لبنانية وأغنيتين خليجيتين، وتعد اللهجة المصرية هي السائدة للألبوم.



وهذه هي المرة الثانية التي يغني فيها هاني شاكر باللهجة اللبنانية، بعد تجربته السابقة مع وليد توفيق.