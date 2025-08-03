الأحد 2025-08-03 02:52 م
 

يريد "ضمانات".. هل يسلّم فضل شاكر نفسه للسلطات اللبنانية قريباً؟

فلفلف
فضل شاكر
 
الأحد، 03-08-2025 10:50 ص

الوكيل الإخباري-   كشف الفنان محمد شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، أن والده يفكر جديًا في تسليم نفسه للسلطات، مشيرًا إلى أن الفكرة مطروحة منذ فترة، لكنها مشروطة بتأمين ضمانات قانونية وأمنية.

وقال محمد، في تصريحات تلفزيونية، إن المسألة ليست مجرّد نية عابرة، بل قرار ينتظر التوقيت والظروف المناسبة، مؤكدًا أن العائلة تثق بالقضاء اللبناني وتنتظر إنصاف والده بعد سنوات من المعاناة.

تأتي هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية تحدثت عن اقتراب موعد تسليم فضل شاكر نفسه، وسط تضييقات يُقال إنه يواجهها داخل مخيم "عين الحلوة".

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ارم نيوز 

 
 
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