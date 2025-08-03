يريد "ضمانات".. هل يسلّم فضل شاكر نفسه للسلطات اللبنانية قريباً؟

وقال محمد، في تصريحات تلفزيونية، إن المسألة ليست مجرّد نية عابرة، بل قرار ينتظر التوقيت والظروف المناسبة، مؤكدًا أن العائلة تثق بالقضاء اللبناني وتنتظر إنصاف والده بعد سنوات من المعاناة.
تأتي هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية تحدثت عن اقتراب موعد تسليم فضل شاكر نفسه، وسط تضييقات يُقال إنه يواجهها داخل مخيم "عين الحلوة".
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