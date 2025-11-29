يسرا تثير الجدل في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

وقالت الناقدة الفنية نورا أنور إن علاقة يسرا بالمسرح تقتصر على ثلاث مسرحيات فقط: "بداية ونهاية" (1985)، "كعب عالي" (1996)، و*"لما بابا ينام"* (2002)، معتبرة أن تكريمها في مجال لم تصنع فيه تاريخاً حقيقياً يُعد ظلماً لفنانين قضوا حياتهم على خشبة المسرح.
ورجّح منتقدون أن يكون الهدف من اختيار يسرا هو الاستفادة من بريق اسمها لجذب الراعي والإعلام، مما يُفقد المهرجان رسالته الأساسية في دعم المبدعين المسرحيين. واستُعيدت واقعة مشابهة عام 2023 حين اعتذرت الفنانة ليلى علوي عن تكريمها في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بعد انتقادات مشابهة.
