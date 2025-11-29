السبت 2025-11-29 11:48 ص

يسرا تثير الجدل في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

تو
يسرا
السبت، 29-11-2025 08:58 ص

الوكيل الإخباري-   أثار اختيار الفنانة المصرية يسرا لتكون على رأس المكرّمين في الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي موجة انتقادات واسعة بين نشطاء المسرح والنقاد، الذين أكدوا أن يسرا "نجمة كبيرة تستحق التكريم، ولكن في مجالها الأساسي وهو السينما"، معتبرين أنّ رصيدها في المسرح محدود للغاية.

اضافة اعلان


وقالت الناقدة الفنية نورا أنور إن علاقة يسرا بالمسرح تقتصر على ثلاث مسرحيات فقط: "بداية ونهاية" (1985)، "كعب عالي" (1996)، و*"لما بابا ينام"* (2002)، معتبرة أن تكريمها في مجال لم تصنع فيه تاريخاً حقيقياً يُعد ظلماً لفنانين قضوا حياتهم على خشبة المسرح.


ورجّح منتقدون أن يكون الهدف من اختيار يسرا هو الاستفادة من بريق اسمها لجذب الراعي والإعلام، مما يُفقد المهرجان رسالته الأساسية في دعم المبدعين المسرحيين. واستُعيدت واقعة مشابهة عام 2023 حين اعتذرت الفنانة ليلى علوي عن تكريمها في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بعد انتقادات مشابهة.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان إن السوق العالمي أغلق مرتفعا عند 4225 دولار للأونصة، وهذا انعكس على السوق المحلي بواقع 2.10 دينار للغرا

اقتصاد محلي بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

ل

تكنولوجيا ابتداءً من ديسمبر.. واتساب يتوقف على هذه الأجهزة نهائيا

طائرة إيرباص A320

عربي ودولي شركات طيران تعلن تأثر رحلاتها الجوية بعد استدعاء طائرات إيرباص A320

65

طب وصحة قائمة أدوية يحذر الأطباء من تناولها مع القهوة

غزة

فلسطين استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس

5

طب وصحة تحذير شديد من مخاطر محتملة لبديل السكر "السوربيتول"

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

غرفة صناعة الأردن

اقتصاد محلي 8.9 % نمو الصادرات الصناعية للمملكة خلال 9 أشهر



 
 





الأكثر مشاهدة