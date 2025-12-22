يسرا خارج الموسم الرمضاني 2026

وكانت يسرا قد بدأت التحضير للمسلسل بعد غياب عامين عن الدراما التلفزيونية، لكن صعوبة البيع والتوزيع الخارجي أسهمت في اتخاذ هذا القرار.
