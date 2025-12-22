يسرا خارج الموسم الرمضاني 2026

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية يسرا عن قرار خروج مسلسلها الجديد "حرم السفير" من سباق دراما موسم رمضان 2026، مشيرة إلى أن ضيق الوقت قد يؤثر على جودة العمل.

وكانت يسرا قد بدأت التحضير للمسلسل بعد غياب عامين عن الدراما التلفزيونية، لكن صعوبة البيع والتوزيع الخارجي أسهمت في اتخاذ هذا القرار.