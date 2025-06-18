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يملكه فنان مصري شهير.. انهيار مبنى من 7 طوابق وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)

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تعبيرية
 
الأربعاء، 18-06-2025 09:40 ص

الوكيل الإخباري-  شهدت منطقة السيدة زينب بالقاهرة، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا إثر انهيار عقار قديم مكوّن من 7 طوابق، يقع في حارة محمد عنايت، المتفرعة من شارع قدري. وأفادت مصادر أن العقار كان مملوكًا سابقًا للفنان المصري الراحل نور الشريف، حيث يعود إلى فترة نشأته في تلك المنطقة، قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

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وأسفر الانهيار عن وفاة سيدة وإصابة 3 أشخاص آخرين بجروح متفرقة، في حين تم إنقاذ عدد من السكان من تحت الأنقاض. وقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عاجلًا من الأهالي، يفيد بوقوع انهيار كامل للعقار، مما تسبب في حالة من الهلع بين سكان الحي والمارة.


على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين. وكشف الفحص المبدئي أن العقار كان مشيدًا بطريقة تقليدية قديمة، وكان مأهولًا بعدد كبير من الأسر. كما أوضح التقرير أن الانهيار وقع بشكل مفاجئ دون وجود مؤشرات إنذارية سابقة، مما حال دون تمكّن السكان من مغادرته في الوقت المناسب.


وأكدت الجهات المعنية أن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لفحص المباني المجاورة وتأمين المنطقة من أي مخاطر محتملة.

 

لبنان 24

 

 
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