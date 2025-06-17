الثلاثاء 2025-06-17 02:43 م
 

يوسف فوزي يُبكي جمهوره: "أنا تعبان أوي.. افتكروني بالخير لما أموت"- فيديو

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يوسف فوزي
 
الثلاثاء، 17-06-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري-  في ظهور نادر، أثار الفنان المصري القدير يوسف فوزي موجة واسعة من التعاطف، بعد حديث مؤثر كشف فيه عن معاناته اليومية مع مرض شلل الرعاش، الذي أبعده عن الساحة الفنية منذ سنوات.

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وفي لقاء تلفزيوني، قال فوزي:
"أعيش بهدوء مع زوجتي، أستيقظ صباحًا، أتناول دوائي، ثم أذهب إلى النادي وأجلس تحت الأشجار... بس أنا تعبان أوي"، مضيفًا:
"افتكروني بالخير لما أموت... وأي حد يشوف عمل ليا يدعيلي".


وعبّر الفنان عن أمنيته في تقديم سيرته الذاتية على الشاشة، مقترحًا الفنان أمير كرارة لتجسيد شخصيته، واصفًا إياه بأنه "فنان جميل وبيحب الضحك".


يوسف فوزي، الذي بدأ مسيرته بفيلم إيطالي بعنوان سندباد وخليفة بغداد، شارك في أكثر من 150 عملاً فنيًا، من أبرزها الغول وعنتر شايل سيفه مع عادل إمام، والنمر الأسود مع أحمد زكي.

 

 

لبنان 24

 
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