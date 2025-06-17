يوسف فوزي يُبكي جمهوره: "أنا تعبان أوي.. افتكروني بالخير لما أموت"- فيديو

وفي لقاء تلفزيوني، قال فوزي:
"أعيش بهدوء مع زوجتي، أستيقظ صباحًا، أتناول دوائي، ثم أذهب إلى النادي وأجلس تحت الأشجار... بس أنا تعبان أوي"، مضيفًا:
"افتكروني بالخير لما أموت... وأي حد يشوف عمل ليا يدعيلي".
وعبّر الفنان عن أمنيته في تقديم سيرته الذاتية على الشاشة، مقترحًا الفنان أمير كرارة لتجسيد شخصيته، واصفًا إياه بأنه "فنان جميل وبيحب الضحك".
يوسف فوزي، الذي بدأ مسيرته بفيلم إيطالي بعنوان سندباد وخليفة بغداد، شارك في أكثر من 150 عملاً فنيًا، من أبرزها الغول وعنتر شايل سيفه مع عادل إمام، والنمر الأسود مع أحمد زكي.
-
أخبار متعلقة
-
ممثلة أسترالية تودّع ابنها بجنازة مؤثرة بعد فشل محاولة تجميده – صور
-
انتصار قانوني لإليسا على "وتري".. الحكم النهائي يكشف التفاصيل
-
بعد وفاة شقيقها بشكل مفاجئ لطيفة تخرج عن صمتها .. هل من شبهة جنائية؟
-
ابنة أصالة نصري تُفجر مفاجأة.. ستزوج ابنتها من ابن هذا الفنان الشهير!
-
تعرض لأزمة صحية مفاجئة.. نقل نجل أحمد السقا للمستشفى - صورة
-
"حلا شيحة" تثير الجدل.. هل عادت لطليقها؟
-
فاشينيستا كويتية تتعرض لنزيف حاد بسبب إبر التنحيف - صورة
-
والدة بسمة بوسيل تكشف تطورات الحالة الصحية لنجل تامر حسني