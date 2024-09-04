"يوم 13" يتصدر قائمة نتفليكس في مصر

الوكيل الإخباري- تمكن فيلم "يوم 13" من تصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة نتفليكس العالمية، وذلك بعد طرحه منذ عدة أيام، واحتل الفيلم المركز الأول من بين 10 مراكز.

اضافة اعلان



وتدور أحداث الفيلم حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود إلى قصر عائلته بعد فترة في الخارج بهدف بيعه، لكنه يكتشف أسراراً غير متوقعة.



ويشار إلى أن "يوم 13" هو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D) في العالم.



وشارك مغردون على "إكس" رأيهم بالفيلم الذي يعرض على المنصة، إذ علقت متابعة للفيلم بقولها: "أتابع فيلم رعب اسمه يوم 13 مصري، عشت الجو معهم"، تعبيراً منها عن أن الفيلم واقعي.



بينما علقت مغردة أخرى على "إكس" قائلة: "كأنه مو بفيلم عربي"، وذلك إشارة منها إلى التقنيات المستخدمة في الفيلم، حيث تعتبر التقنية ثلاثية الأبعاد إضافة مستجدة للسينما العربية.