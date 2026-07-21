12 أغنية جديدة.. تامر عاشور يطلق ألبومه المنتظر - فيديو

الوكيل الإخباري- طرح الفنان المصري تامر عاشور ألبومه الغنائي الجديد "مراية الحب" عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، ليبدأ موسمه الصيفي بألبوم يضم 12 أغنية متنوعة بين الرومانسية والدرامية.



ويجمع الألبوم تعاونات مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم تامر حسين، عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، مدين وغيرهم، في تجربة موسيقية تهدف إلى تقديم ألوان غنائية مختلفة لجمهوره.

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