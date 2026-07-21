12 أغنية جديدة.. تامر عاشور يطلق ألبومه المنتظر - فيديو

ويجمع الألبوم تعاونات مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم تامر حسين، عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، مدين وغيرهم، في تجربة موسيقية تهدف إلى تقديم ألوان غنائية مختلفة لجمهوره.
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