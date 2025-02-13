12 نجما في حفل تكريم عبدالله الرويشد ضمن مهرجان فبراير الكويت

الوكيل الإخباري - ينتظر عشاق الأغنية الخليجية بترقب حفل تكريم "سفير الأغنية" عبدالله الرويشد، الذي سيُقام في مهرجان فبراير الكويت 2025، وذلك بعد رحلة علاجية طويلة في ألمانيا.

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وقد شوقت شركة روتانا لجمهورها عبر حسابها على "إكس" قائلة: "ليلة ولا كل الليالي، ليلة تكريم سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد بمشاركة ألمع نجوم الفن بالوطن العربي، خلوكم جاهزين للاحتفاء بمسيرته الخالدة، ضمن حفلات فبراير الكويت".



ويشارك في هذا الحدث الضخم 11 نجماً عربياً وخليجياً، بينهم: أنغام (مصر)، خالد الشيخ (البحرين)، نبيل شعيل (الكويت)، فهد الكبيسي، مطرف المطرف، مساعد البلوشي، بدر نوري.



فعاليات مهرجان فبراير الكويت

انطلقت فعاليات مهرجان "فبراير الكويت" في 6 فبراير الجاري، ويختتم المهرجان بحفل تكريم عبدالله الرويشد. حيث يشارك في المهرجان كبار نجوم الغناء العربي والخليجي، مثل عبادي الجوهر وعايض في الافتتاح، ومطرف المطرف وآدم في ثاني أمسيات المهرجان.



ومن أبرز الفعاليات القادمة: حفل الفنان أحمد سعد يوم 13 فبراير، ويوم 14 فبراير يقدم "فنان العرب" محمد عبده أمسية طربية، بينما يحيي ماجد المهندس حفلاً يوم 19 فبراير، حيث يقدم أغانيه الجديدة مثل "الجو". وفي يوم 20 فبراير، سيجمع مهرجان فبراير الكويت الفنان نبيل شعيل مع أصيل أبوبكر وأميمة طالب في أمسية فنية مميزة.

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