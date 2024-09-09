13 فيلماً عالمياً بمهرجان الجونة السابع

وذكرت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان، أن مهرجان الجونة السينمائي أكد التزامه منذ إنشائه بأن يكون جسراً بين الثقافات المختلفة ومنصة لعرض أعمال صناع الأفلام الشباب والطموحين.
واعتبرت أن اختيار الأفلام هذا العام يعكس هذا الالتزام بتقديم أعمال سينمائية متميزة من مختلف الثقافات. وتأتي قصص الأفلام المختارة لهذه الدورة من بقاع مختلفة في العالم، بعضها غير مألوف بالنسبة للجمهور، بما يضمن شمولية التجربة السينمائية لهذا العام، وتحمل أيضاً شهادة ضمان على تفردها من أكبر وأعرق المهرجانات العالمية.
أبرز الأفلام المختارة:
فيلم "المادة" أو "The Substance"
فيلم "Soundtrack to a Coup d'Etat"
فيلم "الاحتضار" (Dying)
فيلم "تعلم" أو "Elementary"
فيلم "غريب" أو "Stranger"
فيلم "الفتيات يبقين فتيات" أو "Girls Will Be Girls"
فيلم "سام" (Toxic)
فيلم "الأشباح" (Ghost Trail)
فيلم "طائر" أو "Bird"
فيلم "احتياجات مسافرة" أو "A Traveller's Need"
فيلم "حصار المد والجزر" أو "Caught by the Tides" فيلم صيني من إخراج جا جنكي، وشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان.
فيلم "Sons Vogter"
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