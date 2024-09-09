13 فيلماً عالمياً بمهرجان الجونة السابع

الوكيل الإخباري- كشف مهرجان الجونة السينمائي، الأحد، عن مشاركة 13 فيلماً عالمياً في دورته السابعة المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مشيراً إلى أنها الدفعة الأولى لأفلام ستعرض في مختلف أقسام المهرجان وتتنوع بين الروائي والوثائقي.



وذكرت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان، أن مهرجان الجونة السينمائي أكد التزامه منذ إنشائه بأن يكون جسراً بين الثقافات المختلفة ومنصة لعرض أعمال صناع الأفلام الشباب والطموحين.



واعتبرت أن اختيار الأفلام هذا العام يعكس هذا الالتزام بتقديم أعمال سينمائية متميزة من مختلف الثقافات. وتأتي قصص الأفلام المختارة لهذه الدورة من بقاع مختلفة في العالم، بعضها غير مألوف بالنسبة للجمهور، بما يضمن شمولية التجربة السينمائية لهذا العام، وتحمل أيضاً شهادة ضمان على تفردها من أكبر وأعرق المهرجانات العالمية.



أبرز الأفلام المختارة:



فيلم "المادة" أو "The Substance"

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للمخرجة كورالي فارجاه، الحاصل على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي، بطولة ديمي مور، وتدور أحداثه حول نجمة أفل بريقها، تقرر استخدام مادة غير معروفة المصدر من السوق السوداء تعيد إنتاج الخلايا وتخلق نسخة أكثر شباباً منها.



فيلم "Soundtrack to a Coup d'Etat"

من إخراج يوهان غريمونبريز وإنتاج كل من بلجيكا وفرنسا وهولندا، والذي فاز بجائزة الجمهور وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان صندانس.



فيلم "الاحتضار" (Dying)

للمخرج ماتياس جلاسنر، الفائز بجائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في مهرجان برلين.



فيلم "تعلم" أو "Elementary"

للمخرج كلير سميون، وهو فيلم فرنسي عن مدرسة ابتدائية في ضواحي باريس، وشارك في برنامج العروض الخاصة بمهرجان كان.



فيلم "غريب" أو "Stranger"

للمخرج شونغفان يانغ، وإنتاج مشترك بين أمريكا والصين وهولندا والنرويج وفرنسا، وحاز الجائزة الكبرى في مسابقة "بروكسيما" بمهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي.



فيلم "الفتيات يبقين فتيات" أو "Girls Will Be Girls"

من إخراج شوتشي تالاتي، وإنتاج كل من الهند، وفرنسا، وأمريكا، والنرويج، وفاز بجائزة الجمهور في مسابقة السينما الدرامية العالمية من مهرجان صندانس السينمائي، وجائزة أفضل إخراج في مهرجان صوفيا السينمائي الدولي. وتدور أحداثه في مدرسة داخلية.



فيلم "سام" (Toxic)

للمخرجة سولي بلوفايت، وحصد أربع جوائز في مهرجان لوكارنو، منها الفهد الذهبي لأفضل فيلم.



فيلم "الأشباح" (Ghost Trail)

للمخرج جوناثان مييه، وافتتح مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان كان.



فيلم "طائر" أو "Bird"

للمخرج أندريا أرنولد، وإنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، وشارك في المسابقة الرسمية في مهرجان كان.



فيلم "احتياجات مسافرة" أو "A Traveller's Need"

للمخرج هونغ سانغ سو، وإنتاج كوريا الجنوبية، وفاز بجائزة الدب الفضي للجنة التحكيم الكبرى في مهرجان برلين.



فيلم "حصار المد والجزر" أو "Caught by the Tides" فيلم صيني من إخراج جا جنكي، وشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان.



فيلم "Sons Vogter"

للمخرج غوستاف مولر، وإنتاج الدنمارك والسويد، وحاز جائزة أفضل فيلم في قسم "سينما الشباب" بمهرجان هونغ كونغ السينمائي الدولي، بعد مشاركته في مسابقة مهرجان برلين السينمائي الدولي.