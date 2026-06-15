21 مليون دولار لـ6 حلقات فقط.. ماذا يخبئ مسلسل "الأمير"؟

الوكيل الإخباري- كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن الميزانية الإنتاجية للمسلسل الدرامي الجديد "الأمير"، بطولة أحمد عز، بالتزامن مع انطلاق التصوير في مصر استعداداً لعرضه عام 2027.

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وأوضح أن ميزانية العمل، المكوّن من 6 حلقات، بلغت 21 مليون دولار، بمتوسط 3.3 مليون دولار للحلقة الواحدة، ليصبح من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية من حيث التكلفة.