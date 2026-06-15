21 مليون دولار لـ6 حلقات فقط.. ماذا يخبئ مسلسل "الأمير"؟

وأوضح أن ميزانية العمل، المكوّن من 6 حلقات، بلغت 21 مليون دولار، بمتوسط 3.3 مليون دولار للحلقة الواحدة، ليصبح من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية من حيث التكلفة.
ويُصوَّر المسلسل في عدة مواقع داخل مصر، تحت إدارة المخرج العالمي ستيفن هوبكينز، ويضم نخبة من النجوم، بينهم أمينة خليل، وتوبا بويوكستون، ومريم أوزرلي، وبيدرو ألونسو، وبول أندرسون.
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