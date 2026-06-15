الإثنين 2026-06-15 02:02 م

21 مليون دولار لـ6 حلقات فقط.. ماذا يخبئ مسلسل "الأمير"؟

ثيبصث
تركي اّل شيخ
 
الإثنين، 15-06-2026 09:42 ص

الوكيل الإخباري-   كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن الميزانية الإنتاجية للمسلسل الدرامي الجديد "الأمير"، بطولة أحمد عز، بالتزامن مع انطلاق التصوير في مصر استعداداً لعرضه عام 2027.

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وأوضح أن ميزانية العمل، المكوّن من 6 حلقات، بلغت 21 مليون دولار، بمتوسط 3.3 مليون دولار للحلقة الواحدة، ليصبح من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية من حيث التكلفة.


ويُصوَّر المسلسل في عدة مواقع داخل مصر، تحت إدارة المخرج العالمي ستيفن هوبكينز، ويضم نخبة من النجوم، بينهم أمينة خليل، وتوبا بويوكستون، ومريم أوزرلي، وبيدرو ألونسو، وبول أندرسون.

 

 

 
 


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