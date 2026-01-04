25 يوماً من الألم… نادين تحسين بيك تروي أصعب تجربة في مسيرتها الفنية

وأوضحت تحسين بيك أنها أصيبت بفيروس شديد استمر حوالي 25 يومًا، ما أثر على حالتها الجسدية والنفسية، خصوصًا أثناء التصوير لساعات طويلة في طقس بارد. ورغم الإرهاق، تمسكت باستكمال المشاهد حفاظًا على العمل وفريق الإنتاج والجمهور، معتبرة أن هذه المحنة ستكون من أصعب المحطات في مسيرتها.
-
