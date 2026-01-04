الأحد 2026-01-04 02:23 م

25 يوماً من الألم… نادين تحسين بيك تروي أصعب تجربة في مسيرتها الفنية

نادين تحسين بيك
الأحد، 04-01-2026 01:23 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة السورية نادين تحسين بيك عن تعرضها لأزمة صحية حادة خلال تصوير مسلسل «النويلاتي» المقرر عرضه في رمضان المقبل، و وصفت التجربة بأنها من أصعب مراحل مسيرتها الفنية.

وأوضحت تحسين بيك أنها أصيبت بفيروس شديد استمر حوالي 25 يومًا، ما أثر على حالتها الجسدية والنفسية، خصوصًا أثناء التصوير لساعات طويلة في طقس بارد. ورغم الإرهاق، تمسكت باستكمال المشاهد حفاظًا على العمل وفريق الإنتاج والجمهور، معتبرة أن هذه المحنة ستكون من أصعب المحطات في مسيرتها.

 

