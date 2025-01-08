 
الأربعاء 2025-01-08 02:09 م
 

275 دينارا تذكرة الـ VIP لحفل ناصيف زيتون بالأردن الشهر المقبل

ناصيف زيتون
ناصيف زيتون
الأربعاء، 08-01-2025 12:50 م

الوكيل الإخباري-   نشرت احدى الشركات المنظمة اعلاناً لحفل للفنان ناصيف زيتون في الاردن بتاريخ 14 / 2 المقبل بفندق / سانت ريجيس -عمّان ، وبمشاركه فرقه  @jurfs_gentlemen

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وقالت في منشور على صفحتها على انستغرام ان اسعار التذاكر ستكون على النحو التالي:  VIP : 275 ، Class A : 175، Class B : 150، Class C : 125 ، وان هذه الاسعار تشمل العشاء وان الحفل مخصص للعائلات والمجموعات فقط.

 


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