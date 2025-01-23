275 دينار سعر التذكرة الخاصة لحفل راغب علامة في عمان الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري- اعلنت احدى الشركات المنظمة عن حفل غنائي للفنان اللبناني راغب علامة في عمان بتاريخ 14 / 2 المقبل في فندق الفورسيزونز. اضافة اعلان





وقال المنظمون ان اسعار تذاكر حفل السوبرستار تتراوح بين : 125 دينار للدرجة C ، و 150 دينار للدرجة B ، و 175 دينار للدرجة A ، و 275 ديناراً لدرجة الـ VIP ، وان الحفل سيكون مخصصاً للعائلات والمجموعات المختلطة فقط.