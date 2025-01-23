 
الخميس 2025-01-23 05:12 م
 

275 دينار سعر التذكرة الخاصة لحفل راغب علامة في عمان الشهر المقبل

راغب علامة
بوستر الحفل
الخميس، 23-01-2025 03:29 م
الوكيل الإخباري-   اعلنت احدى الشركات المنظمة عن حفل غنائي للفنان اللبناني راغب علامة في عمان بتاريخ 14 / 2  المقبل في فندق الفورسيزونز.اضافة اعلان


وقال المنظمون ان اسعار تذاكر حفل السوبرستار تتراوح بين : 125  دينار للدرجة C ،  و 150 دينار للدرجة B ، و 175 دينار للدرجة A ، و 275 ديناراً لدرجة الـ VIP    ، وان الحفل سيكون مخصصاً للعائلات والمجموعات المختلطة فقط.
 
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