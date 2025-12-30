3 سيناريوهات محُتملة لقضية الإعلامية مها الصغير

وأوضح المستشار القانوني عمرو عبد السلام أن الطعن يفتح ثلاثة سيناريوهات محتملة، هي تأييد الحكم، أو تخفيف العقوبة بالاكتفاء بالغرامة أو تقليل مدة الحبس، أو إلغاء الحكم والبراءة في حال انتفاء القصد الجنائي أو توافر مبررات قانونية.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أدانت مها الصغير بعد عرضها لوحات فنية على أنها من إبداعها خلال ظهورها في برنامج "معكم" في يوليو الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا عقب نفي عدد من الفنانين العالميين ملكيتها للأعمال. وتترقب الأوساط قرار المحكمة بشأن الطعن المقدم.
