الثلاثاء 2025-12-30 02:44 م

3 سيناريوهات محُتملة لقضية الإعلامية مها الصغير

غع
مها الصغير
الثلاثاء، 30-12-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري-   تشهد قضية الإعلامية المصرية مها الصغير تطورًا جديدًا بعد تقدم فريق دفاعها بطعن على حكم سجنها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيه، في قضية انتهاك حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بنسب تصاميم ولوحات فنية عالمية لنفسها.

اضافة اعلان


وأوضح المستشار القانوني عمرو عبد السلام أن الطعن يفتح ثلاثة سيناريوهات محتملة، هي تأييد الحكم، أو تخفيف العقوبة بالاكتفاء بالغرامة أو تقليل مدة الحبس، أو إلغاء الحكم والبراءة في حال انتفاء القصد الجنائي أو توافر مبررات قانونية.


وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أدانت مها الصغير بعد عرضها لوحات فنية على أنها من إبداعها خلال ظهورها في برنامج "معكم" في يوليو الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا عقب نفي عدد من الفنانين العالميين ملكيتها للأعمال. وتترقب الأوساط قرار المحكمة بشأن الطعن المقدم.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زين تختتم 2025 بحضور واسع ورعاية أبرز الفعاليات لدعم الاقتصاد وتنشيط السياحة

أخبار الشركات زين تختتم 2025 بحضور واسع ورعاية أبرز الفعاليات لدعم الاقتصاد وتنشيط السياحة

الأمطار

الطقس توضيح من الارصاد الجوية بخصوص المنخفض الثاني

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 1.5 مليار دولار قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للأردن حتى نهاية الربع الثالث

نم

طب وصحة وصفة العام الجديد لمرضى الربو.. 5 نصائح ذهبية لتنفس أسهل وحياة أفضل

عن

طب وصحة احمرار الوجه عند الخجل.. علامة إحراج أم رسالة خفية؟

لاجئون سوريون

أخبار محلية قرابة 445 ألف لاجئ في الأردن وعودة أكثر من 177 ألف لاجئ سوري طوعا لنهاية 2025

ا

طب وصحة علاج جديد يرفع آمال مرضى صرع الفص الصدغي المقاوم للأدوية

آلية تابعة لأمانة عمّان

أخبار محلية أمانة عمّان: 4600 من كوادرنا تعاملت مع 235 ملاحظة خلال المنخفض



 






الأكثر مشاهدة