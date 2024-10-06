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31 أكتوبر.. موعد طرح فيلم "آل شنب" في السينما

برموم فيلم آل شنب
برمو فيلم آل شنب
الأحد، 06-10-2024 03:17 م

الوكيل الإخباري-   طرحت الشركة المنتجة الإعلان الأول لفيلم "آل شنب"، الذي سيبدأ عرضه في دور السينما في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بطولة ليلى علوي.

ونشرت المخرجة أيتن أمين إعلان الفيلم، وقد ظهر فيه أبطاله يتشاجرون على دفع فاتورة غداء في مطعم مطل على البحر، قبل أن يظهر محمود البزاوي وحده على طاولة لدفعها.

عمل عائلي
وقالت أيتن أمين: "أخيرًا وبعد طول انتظار، الفيلم الذي أعددته خصيصًا لأمي وخالاتي وعائلتي، ولكل العائلات المصرية، أحبكم وأعتز بكم".

وتشارك في الفيلم ليلى علوي، ولبلبة، وسوسن بدر، وأسماء جلال، وهيدي كرم، إلى جانب محمود البزاوي.

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