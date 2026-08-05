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4 نجوم كبار في ليلة واحدة.. الحفلات الصيفية تصل إلى ذروتها

سثبق
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-08-2026 10:23 ص

الوكيل الإخباري-   تستعد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للعودة إلى خشبة المسرح بعد غياب أكثر من عام، من خلال حفلها المقرر يوم الجمعة 7 أغسطس في بورتو جولف العلمين، ضمن موسم حفلات صيف 2026.

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ويحظى الحفل باهتمام كبير من جمهور شيرين، خاصة بعد فترة صعبة مرت بها، وعودتها الفنية من خلال طرح ثلاث أغنيات جديدة.


وتشهد الليلة نفسها منافسة غنائية كبيرة في الساحل الشمالي، حيث يحيي عمرو دياب حفلًا في العلمين الجديدة ويقدم أغنيات من ألبومه الجديد "حبيتك" لأول مرة، كما يشارك نانسي عجرم وأحمد سعد في حفل مشترك، إلى جانب حفل لفرقة كايروكي.


ومن المتوقع أن تكون ليلة 7 أغسطس من أبرز ليالي حفلات صيف 2026، بمشاركة عدد من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي.

 
 


gnews

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