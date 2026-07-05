7DOGS يقتحم قائمة الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، تحقيق فيلم 7DOGS إنجازًا جديدًا في شباك التذاكر المصري، بعدما صعد إلى المركز الثاني في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية. اضافة اعلان





وشارك آل الشيخ عبر فيسبوك قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا، مؤكدًا أن الفيلم حقق المركز الثاني تاريخيًا خلال 6 أسابيع فقط، بإجمالي إيرادات بلغ 214.4 مليون جنيه، متجاوزًا فيلم "برشامة" الذي حقق 214.1 مليون جنيه.



وما زال فيلم ولاد رزق 3 يتصدر القائمة بإيرادات بلغت 258.2 مليون جنيه، يليه 7DOGS، ثم برشامة، و سيكو سيكو، والمشروع X، وبيت الروبي.



ويواصل الفيلم جذب الجمهور في دور العرض وتحقيق إقبال مرتفع، ما يعزز فرصه في زيادة إيراداته خلال الفترة المقبلة. وتدور أحداثه حول عميل الإنتربول خالد العزازي الذي يضطر للتعاون مع أحد أفراد عصابة "الكلاب السبعة" لمواجهة تجارة المخدرات، وسط سلسلة من المواجهات والأزمات.