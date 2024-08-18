8 نجوم دمّر التدخين صحتهم.. أحدهم شرب 120 سيجارة يومياً

الوكيل الإخباري- تضم قائمة المشاهير المدخنين للسجائر في الوطن العربي العديد من الأسماء. من بينهم من فشل في الإقلاع عنها حتى انتهت حياته، ومنهم من نجح في التخلص من هذه العادة قبل أن تقضي عليه، فيما توقف عنها مجبرًا بعدما دمّرت صحته وأجبرته على خوض رحلة علاجية لسنوات.



أحمد صيام

روى الفنان المصري أحمد صيام تجربته مع سرطان الرئة الذي أصيب به بسبب الشراهة في التدخين، حيث كان يدخن نحو 120 سيجارة يوميًا. وفي لقاء تلفزيوني، كشف صيام أن أعراض التعب بدأت تظهر عليه في عام 2007، ليتبين إصابته بورم سرطاني على الرئة اليمنى، فخضع لعملية إزالة الورم، وتلقى جرعات من العلاج الكيميائي. ومنذ ذلك الحين، توقف عن التدخين تمامًا، ناصحًا الشباب بضرورة الابتعاد عن هذه العادة.



خالد الرفاعي

تسببت شراهة التدخين، التي كانت تصل إلى 80 سيجارة يوميًا، في إصابة الفنان السعودي خالد الرفاعي بمرض في الرئة جعله يعاني من نقص الأكسجين. في البداية شُخِّص الرفاعي بالسرطان، وبعد الفحوصات تبيَّن عدم إصابته بالمرض، لكن الرئتين كانتا في حالة شديدة التأثر بسبب السجائر. ورغم إقلاعه عن التدخين، إلا أنه لا يزال يتلقى العلاج ويتنفس بمساعدة الأجهزة الطبية، حسبما صرَّح في لقاء تلفزيوني سابق له.



خالد صالح

غيَّب الموت الفنان خالد صالح في عام 2014 بعد تدهور حالته الصحية بسبب التدخين. فقد عاش يعاني من مشاكل عديدة في القلب رغم نصيحة الأطباء بضرورة تركه التدخين. اللافت أن وفاة خالد صالح كانت سببًا في قرار الفنان فتحي عبد الوهاب بالإقلاع عن التدخين، حيث اعترف بذلك في لقاء تلفزيوني، قائلاً: "بعد رحيل خالد صالح توقفت عن شرب السجائر تمامًا، بعدما كنت أستهلك نحو 60 سيجارة في اليوم".



أحمد زكي

الأمر ذاته ينطبق على الفنان الكبير أحمد زكي، الذي كان معروفًا بأنه مدخن شره. أودت به السيجارة للإصابة بسرطان الرئة، وخضع لفترة علاج مع طبيبه شريف البنا. ولم يتحمل أحمد زكي العلاج ورحل أثناء تصوير فيلمه الأخير "حليم" في عام 2005، قبل أن يتمكن من تصوير أغلب مشاهده، لتتم الاستعانة وقتها بابنه "هيثم" لاستكمال الدور.



نور الشريف

أيضًا الفنان نور الشريف عانى في حياته من مرض سرطان الرئة لكونه مدخنًا شرهًا. اكتشف المرض بالصدفة ودخل في صراع طويل معه. ففي البداية قيل إنه أصيب بجلطات في القدم، فيما الحقيقة كانت إصابته بمياه على الرئة وضعف في الأوعية الدموية نتيجة الجرعات الزائدة من النيكوتين.

خضع لأكثر من عملية لبذل الماء من الرئة، ثم أصيب بسرطان الرئة وتوفي في النهاية من جراء التدخين المفرط.



يوسف شاهين

اشتهر المخرج العالمي يوسف شاهين بشراهته في التدخين، حتى أن غابريال خوري، شريكه في شركة الإنتاج السينمائي التي يملكها، قال إنه كان يدخن حوالي 120 سيجارة يوميًا. عانى شاهين من أزمات الاستسقاء الرئوي، لكنه أصر على التدخين حتى دخل في غيبوبة في النهاية لمدة 6 أسابيع، وفارق الحياة على إثرها.



وائل نور

رحل الفنان وائل نور عن عمر ناهز 55 عامًا بعد تعرضه لجلطة في القلب. أكَّد طبيبه المعالج أنه نصحه بالتوقف عن التدخين، لكنه لم يكترث لكلامه حتى وفاته.



معالي زايد

أما الفنانة معالي زايد، فبدأت تشكو من ضيق التنفس وصعوبة البلع وفقدان الشهية والوزن أيضًا، إلى أن أصيبت بسرطان الرئة. رغم ذلك، لم تستطع التوقف عن التدخين رغم اكتشاف المرض، وتوفيت عام 2014 عن عمر ناهز 61 عامًا.

