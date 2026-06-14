"The Voice Kids" يقترب من نصف النهائي.. وهذه قائمة المتأهلين

الوكيل الإخباري- اقترب برنامج "The Voice Kids 2026" من مرحلة نصف النهائي بعد انتهاء حلقة "المواجهة الأخيرة"، التي شهدت منافسات قوية بين المواهب المشاركة وقرارات حاسمة من المدربين.

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وفي فريق الشامي، تأهل ساري الصليبي وزكريا الصبونجي، بينما اختار رامي صبري كلاً من محمد عادل وزياد السحاتي لمواصلة المنافسة.



أما داليا مبارك، فمنحت بطاقتي التأهل إلى آدم زين الدين ولما قيس بعد منافسة قوية داخل فريقها.



ومع خروج ستة متسابقين من السباق، قرر المدربون منح فرصة إضافية لبعض المواهب المستبعدة، حيث جرى ترشيح ستة مشتركين لاختيار ثلاثة منهم للعودة في حلقة نصف النهائي.