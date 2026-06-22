"Toy Story 5".. رسالة متوازنة عن التكنولوجيا والطفولة

الوكيل الإخباري- يتناول فيلم "Toy Story 5" تأثير التكنولوجيا والأجهزة اللوحية على حياة الأطفال، من خلال قصة الطفلة بوني التي تواجه صعوبة في تكوين صداقات، قبل أن يدخل جهاز لوحي يُدعى "ليليباد" إلى حياتها ويلعب دورًا مؤثرًا في تواصلها الاجتماعي.

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ويركز الفيلم على التوازن بين اللعب التقليدي والعالم الرقمي، مؤكدًا أن التكنولوجيا ليست عدوًا بحد ذاتها، بل أداة يمكن أن تكون مفيدة أو ضارة بحسب طريقة استخدامها وإشراف الأهل عليها.