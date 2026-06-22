الإثنين 2026-06-22 11:25 ص

"Toy Story 5".. رسالة متوازنة عن التكنولوجيا والطفولة

wsd
Toy Story 5
 
الإثنين، 22-06-2026 08:23 ص

الوكيل الإخباري-   يتناول فيلم "Toy Story 5" تأثير التكنولوجيا والأجهزة اللوحية على حياة الأطفال، من خلال قصة الطفلة بوني التي تواجه صعوبة في تكوين صداقات، قبل أن يدخل جهاز لوحي يُدعى "ليليباد" إلى حياتها ويلعب دورًا مؤثرًا في تواصلها الاجتماعي.

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ويركز الفيلم على التوازن بين اللعب التقليدي والعالم الرقمي، مؤكدًا أن التكنولوجيا ليست عدوًا بحد ذاتها، بل أداة يمكن أن تكون مفيدة أو ضارة بحسب طريقة استخدامها وإشراف الأهل عليها.


كما يسلط الضوء على التحديات التي قد ترافق التواصل الرقمي، مثل التنمر والعزلة الاجتماعية، ويطرح تساؤلات حول حدود الاعتماد على التكنولوجيا في بناء العلاقات، مقدمًا رسالة تدعو إلى الاستخدام الواعي والمتوازن للشاشات في حياة الأطفال.

 

 

 
 


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