"Toy Story 5".. رسالة متوازنة عن التكنولوجيا والطفولة

ويركز الفيلم على التوازن بين اللعب التقليدي والعالم الرقمي، مؤكدًا أن التكنولوجيا ليست عدوًا بحد ذاتها، بل أداة يمكن أن تكون مفيدة أو ضارة بحسب طريقة استخدامها وإشراف الأهل عليها.
كما يسلط الضوء على التحديات التي قد ترافق التواصل الرقمي، مثل التنمر والعزلة الاجتماعية، ويطرح تساؤلات حول حدود الاعتماد على التكنولوجيا في بناء العلاقات، مقدمًا رسالة تدعو إلى الاستخدام الواعي والمتوازن للشاشات في حياة الأطفال.
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