Toy Story 5 يحقق أرقامًا قياسية في أول أيام عرضه

الوكيل الإخباري- حقق فيلم الرسوم المتحركة Toy Story 5 انطلاقة قوية في شباك التذاكر منذ أيامه الأولى، بإيرادات تمهيدية بلغت نحو 17.5 مليون دولار، وإجمالي يقارب 71 مليون دولار في أول أيام العرض، مع توقعات بوصوله إلى 140–175 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

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