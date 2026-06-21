Toy Story 5 يحقق أرقامًا قياسية في أول أيام عرضه

ويُعد هذا الافتتاح من الأقوى في عام 2026 وأحد أبرز انطلاقات سلسلة Toy Story، مدعومًا بإقبال جماهيري واسع وإشادة نقدية وصلت إلى 94%، ما يعزز فرصه في مواصلة النجاح خلال الأسابيع المقبلة.
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