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Toy Story 5 يحقق أرقامًا قياسية في أول أيام عرضه

DQ
Toy Story 5
 
الأحد، 21-06-2026 10:41 ص

الوكيل الإخباري-   حقق فيلم الرسوم المتحركة Toy Story 5 انطلاقة قوية في شباك التذاكر منذ أيامه الأولى، بإيرادات تمهيدية بلغت نحو 17.5 مليون دولار، وإجمالي يقارب 71 مليون دولار في أول أيام العرض، مع توقعات بوصوله إلى 140–175 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

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ويُعد هذا الافتتاح من الأقوى في عام 2026 وأحد أبرز انطلاقات سلسلة Toy Story، مدعومًا بإقبال جماهيري واسع وإشادة نقدية وصلت إلى 94%، ما يعزز فرصه في مواصلة النجاح خلال الأسابيع المقبلة.

 
 


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