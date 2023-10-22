آلاف الإسرائيليين في "تل ابيب" يطالبون باستقالة نتنياهو

الوكيل الإخباري- خرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرات حاشدة بتل أبيب للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك عقب رفض حكومته مبادرة كتائب القسام بالإفراج عن أسيرين إسرائيليين لدواعٍ إنسانية.

اضافة اعلان



وهتف المتظاهرون ضد نتنياهو وطالبوا باستقالته بعد فشله الأخير باستعادة الأسرى، كما هتفوا بشعارات تناشد حماس قائلين: "خذوا نتنياهو وأعيدوا لنا أولادنا".