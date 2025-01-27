أبو شهاب: وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية يحمي المتعاملين بها

الوكيل الإخباري- ما هي العملات الرقمية والأصول الافتراضية، وكيف ستنظم الحكومة عملها في الأردن خلال العام الحالي؟ | المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والإشراف على نظام المدفوعات الوطني المهندس غسان نواف أبو شهاب يتحدث عبر برنامج الوكيل :

اضافة اعلان