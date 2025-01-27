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أبو شهاب: وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية يحمي المتعاملين بها

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الإثنين، 27-01-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-   ما هي العملات الرقمية والأصول الافتراضية، وكيف ستنظم الحكومة عملها في الأردن خلال العام الحالي؟ | المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والإشراف على نظام المدفوعات الوطني المهندس غسان نواف أبو شهاب يتحدث عبر برنامج الوكيل :

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