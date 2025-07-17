الخميس 2025-07-17 10:52 ص
 

إجراءات لتنظيم ملف باصات نقل طلبة المدارس الحكومية

افاف
الإعلامي محمد الوكيل
 
الخميس، 17-07-2025 10:06 ص

الوكيل الإخباري-  إجراءات لتنظيم ملف باصات نقل طلبة المدارس الحكومية

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