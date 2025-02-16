 
الأحد 2025-02-16 11:31 ص
 

اعلان دوام المدارس خلال رمضان 202

الاعلامي محمد الوكيل
الاعلامي محمد الوكيل
الأحد، 16-02-2025 10:31 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت وزارة التربية والتعليم عن دوام المدارس خلال رمضان 2025 

اضافة اعلان

 

التفاصيل بالفيديو تاليا :

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل عاجل بعد ابتزاز سائق تاكسي بمبلغ 50 .. الأمانة: كاميرات التاكسي تتطلب تنسيقًا موسعًا

ل

أخبار محلية إعادة طرح عطاء للتأمين على منشآت "الصناعة والتجارة" للمرة الثالثة

أرشيفية

عربي ودولي الصين تختبر سفينة حربية من جيل جديد

جانب من إطلاق مساعدات الجامعة العربية لأهل قطاع غزة

فلسطين الجامعة العربية تطلق قافلة مساعدات لدعم أهالي غزة

ل

أخبار محلية ولي العهد يقوم بزيارة عمل للقاهرة يلتقي خلالها الرئيس المصري

جانب من التوقيع

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنيّة العقبة ومؤسسة ضمان الودائع لتعزيز التعاون المجتمعي

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل اعلان دوام المدارس خلال رمضان 202

أرشيفية

شؤون برلمانية كتاب رسمي للمطالبة بتأجيل القروض للمواطنين للشهر الحالي والقادم



 




الأكثر مشاهدة