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الأردني المحرر من سوريا وليد أيوب : دخلت عمري 25 سنة وخرجت منها عمري 68 سنة

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الأربعاء، 11-12-2024 02:47 م

الوكيل الإخباري-   الأردني المحرر من معتقلات سوريا وليد أيوب  يروي تفاصيل اعتقاله بسوريا لـ 42 عاما عبر برنامج الوكيل

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