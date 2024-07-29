الأردن يسجل أول إصابة بحمى غرب النيل

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697838 الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض حمى غرب النيل عن طريق برنامج رصد الحميات في المناطق المختارة، إذ تم تشخيص الحالة في المختبرات المركزية لوزارة الصحة. اقرأ أيضاً مشكلة توصيل المياه بين بلدية الزرقاء وشركة مياهنا حديث حول تفاصيل خدمات البيع الإلكتروني في دائرة الأراضي والمساحة "الوكيل الإخباري" يرصد افتتاح الدورة الـ38 لمهرجان جرش فرحة عارمة لطلبة التوجيهي بانتهاء الإمتحانات آراء طلاب التوجيهي بمستوى أسئلة امتحان اللغة الانجليزية آراء طلاب التوجيهي بمستوى امتحان الفيزياء آراء طلبة التوجيهي حول مستوى أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الأولى طلبة توجيهي: امتحان التربية الاسلامية سهل ومباشر وزير الأوقاف يتحدث عن موسم الحج لهذا العام