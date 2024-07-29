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الأردن يسجل أول إصابة بحمى غرب النيل

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 29-07-2024 10:28 م

 

 الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض حمى غرب النيل عن طريق برنامج رصد الحميات في المناطق المختارة، إذ تم تشخيص الحالة في المختبرات المركزية لوزارة الصحة.

 



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