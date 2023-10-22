الاحتلال يدمر برجاً في غزة صباح اليوم الأحد

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم (الأحد)، أن الجيش الإسرائيلي قصف برج «النصر» في غزة ودمره بشكل كامل، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي. ولم تذكر الوزارة تفاصيل أخرى على الفور.



وتواصل إسرائيل هجماتها على قطاع غزة منذ أن شنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» وفصائل أخرى هجوماً على بلدات ومدن إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

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الشرق الاوسط