الأحد 22-10-2023
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الأحد، 22-10-2023 11:48 ص

الاحتلال يدمر برجاً في غزة صباح اليوم الأحد

الاحتلال


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم (الأحد)، أن الجيش الإسرائيلي قصف برج «النصر» في غزة ودمره بشكل كامل، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي. ولم تذكر الوزارة تفاصيل أخرى على الفور.

وتواصل إسرائيل هجماتها على قطاع غزة منذ أن شنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» وفصائل أخرى هجوماً على بلدات ومدن إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

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الشرق الاوسط


 




 

 


 

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