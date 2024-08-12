 
الإثنين 2024-08-12 07:32 ص
 
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو

الإعلامي محمد الوكيل
الإعلامي محمد الوكيل




 

الإثنين، 12-08-2024 07:00 ص
الوكيل الإخباري-  لمشاهدة البث المباشر لبرنامج "الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل عبر راديو "هلا"، اليوم الاثنين، 2024/8/12.

أنقر هنا
gnews

أحدث الأخبار

جانب من قصف حزب الله

عربي ودولي حزب الله يقصف مقرا عسكريا إسرائيليا

جانب من قصف الاحتلال

فلسطين مدفعية الاحتلال تقصف وسط وجنوب قطاع غزة

تعبيرية

منوعات أدعية من القرآن الكريم والسنة النبوية.. أذكار الصباح كاملة

ترامب وهاريس

أسواق ومال استطلاع جديد: هاريس تتفوق على ترامب في اختبار "الاقتصاد"

الإعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو

منظر للعاصمة عمان

الطقس أجواء صيفية معتدلة اليوم وحارة نسبيًا غدًا

صورة من موقع الانهيار

عربي ودولي أوغندا: مصرع 19 شخصا بينهم أطفال في انهيار لمكب نفايات

غارة على جنوب لبنان

عربي ودولي 12 جريحا في غارة إسرائيلية ليلا على صور جنوب لبنان





 


 



الأكثر مشاهدة