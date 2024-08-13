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فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
بدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العسكريين اليوم- رابط
إعلان صادر عن البنك المركزي الأردني
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التعليم العالي: إطلاق موقع القبول الموحد اليوم قبل الساعة 3
مرصد الزلازل: منطقة وقوع الزلزال الأخير نشطة ومعروفة تاريخيا بحدوث الزلازل
مرصد الزلازل يكشف تفاصيل الزلزال الذي شعر فيه الاردنيون
فلسطين
فلسطين
مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بذكرى "خراب الهيكل"
قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في نابلس وقلقيلية
الدويري: أبو عبيدة بعث رسالة إنذار للاحتلال وهذه مضامينها
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محترف الفيصلي دييديو يصل الأردن
ليفربول يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة للتعاقد مع أحد نجومه ويحدد سعره
الموت يفجع نجم الهلال السعودي عشية مباراة السوبر
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أخبار الشركات
الملتقى الأردني للخط العربي والزخرفة الإسلامية يفتتح معرض الخط العربي - صور
فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق الفوز على أرضه في رالي فنلندا
للعام الثالث على التوالي مركز ابتكار البنك العربي ضمن "أفضل مختبرات الابتكار المالية العالمية للعام 2024"
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