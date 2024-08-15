البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو

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الوكيل الإخباري- لمشاهدة البث المباشر لبرنامج "الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل عبر راديو "هلا"، اليوم الخميس، 2024/8/15.