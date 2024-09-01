 
الأحد 2024-09-01 07:56 ص
 

 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو

الإعلامي محمد الوكيل
الإعلامي محمد الوكيل
الأحد، 01-09-2024 07:02 ص

الوكيل الإخباري- لمشاهدة البث المباشر لبرنامج الوكيل الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل عبر راديو هلا اليوم الأحد 2024/91.

اضافة اعلان

 

أنقر هنا

 
gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال في غزة

فلسطين الاحتلال يعلن تفاصيل العثور على جثث 6 أسرى في غزة

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 1-9-2024

مصوغات ذهبية

اقتصاد محلي مسار عرضي للذهب.. تعرف على أسعار المعدن الأصفر محليا

تعبيرية

أخبار محلية نصف مليون طالب وطالبة يبدأون دوامهم في المدارس الخاصة اليوم

الإعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس الأرصاد: أجواء معتدلة في معظم المناطق اليوم

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين الاحتلال يزعم استعادة 6 جثث أسرى في غزة

العاصمة عمان

اقتصاد محلي البنك الدولي: القطاع المصرفي في الأردن مستقر



 


الأكثر مشاهدة