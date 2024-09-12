البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو

-
أخبار متعلقة
-
البدور: الأردن يحترم استحقاقاته الدستورية والملك قدم ضمانات للتحديث السياسي
-
انتخابات 2024 نقلة نوعية بتاريخ الديمقراطية الأردنية
-
المستقلة للانتخاب: انتهاء كل عمليات الفرز وسننتهي من عمليات التجميع خلال ساعات
-
مفتي المملكة: بيع الأصوات في الانتخابات النيابية حرام
-
مجريات العملية الانتخابية منذ الساعة 07:00 صباحا
-
المستقلة للانتخاب: أي شخص يدخل مراكز الاقتراع قبل الـ7 مساءً سيصوت
-
الهناندة: خطة حكومية لإدامة دوام مراكز الخدمات الشاملة 24/24
-
طالبة أردنية تبتكر نظارة ذكية لمساعدة المكفوفين وضعاف النظر