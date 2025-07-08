الثلاثاء 2025-07-08 08:33 ص
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو

الإعلامي محمد الوكيل
الإعلامي محمد الوكيل
 
الثلاثاء، 08-07-2025 07:05 ص
الوكيل الإخباري- للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا"، صباح اليوم الثلاثاء من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا اضافة اعلان
 
 
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