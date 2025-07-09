الأربعاء 2025-07-09 08:32 ص
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو

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الإعلامي محمد الوكيل
 
الأربعاء، 09-07-2025 06:57 ص
الوكيل الإخباري-  للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا"، صباح اليوم الأربعاء من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا اضافة اعلان
 
 
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