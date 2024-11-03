 
الأحد 2024-11-03 07:37 ص
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الاعلامي محمد الوكيل
الاعلامي محمد الوكيل
الأحد، 03-11-2024 06:59 ص

الوكيل الإخباري-   لمشاهدة والاستماع لبرنامج الوكيل الذي يبث عبر  راديو هلا اليوم الأحد :

اضافة اعلان

 

انقر هنا

 
gnews

أحدث الأخبار

ميلاد يوسف

فن ومشاهير الموت يُفجع نجم باب الحارة

تعبيرية

وظائف فرص عمل للأردنيين (تفاصيل)

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

طب وصحة علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"

تعبيرية

فلسطين شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا في تل الهوا بغزة

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 3-11-2024

التعليم العالي

أخبار محلية بدء التقديم لطلبات المنح والقروض الجامعية اليوم الأحد (رابط)

تعبيرية

الطقس انخفاض على درجات الحرارة وأمطار رعدية شمال المملكة



 


الأكثر مشاهدة