 
الثلاثاء 2024-11-12 07:43 ص
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الاعلامي محمد الوكيل
الاعلامي محمد الوكيل
الثلاثاء، 12-11-2024 06:58 ص

الوكيل الإخباري-   لمشاهدة والاستماع للبث المباشر لبرنامج الوكيل عبر راديو هلا اليوم الثلاثاء :

اضافة اعلان

 

انقر هنا

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية هام لجميع الأردنيين المنتفعين من شركات التأمين الصحي

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الفنان المصري حمدي الرملي

فن ومشاهير وفاة الفنان المصري حمدي الرملي عن عمر 64 عاماً بعد صراع مع السرطان

زيلينسكي

عربي ودولي روسيا تكشف عن خطة أميركية "للتخلص" من زيلينسكي

تعبيرية

أسواق ومال الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في شهر

منذ أكثر من 14 شهرا، الاحتلال ينفذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بغزة

فلسطين اليوم الـ 403.. عشرات الشهداء والجرحى بقصف متواصل على غزة

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 12-11-2024

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يلقي كلمة الأردن في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ اليوم الثلاثاء



 


الأكثر مشاهدة