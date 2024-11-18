 
الإثنين 2024-11-18 07:43 ص
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الاعلامي محمد الوكيل
الاعلامي محمد الوكيل
الإثنين، 18-11-2024 06:56 ص

الوكيل الإخباري-   للمشاهدة والاستماع للبث المباشر لبرنامج الوكيل اليوم الاثنين :

اضافة اعلان

 

انقر هنا

 
gnews

أحدث الأخبار

الناشط أيمن العلي

خاص بالوكيل الناشط أيمن العلي في ذمة الله - تفاصيل الدفن والعزاء

تعبيرية

أخبار محلية بيان من القوات المسلحة حول سقوط جسم طائر في العقبة فجر الاثنين

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

أخبار محلية هام لجميع الأردنيين.. تصرف قد يغرمك ٥٠٠ دينار

تعبيرية

فلسطين إصابات واعتقالات في اقتحامات إسرائيلية للضفة الغربية

تعبيرية

أسواق ومال الذهب عالمياً يرتفع بعد خسائر أسبوعية حادة

البقاء لله

الوفيات وفيات الإثنين 18-11-2024

تعبيرية

الطقس زخات مطرية على العاصمة عمان فجر الإثنين (فيديو)



 


الأكثر مشاهدة