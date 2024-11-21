البث المباشر لـ برنامج الوكيل

-
أخبار متعلقة
-
مدير الترخيص: قرار الإعفاء يشمل كافة المركبات بما في ذلك الدراجات
-
تفاصيل أجور النقل والدفن للموتى في أمانة عمّان
-
معركة "كسر عظم" بين الأطباء والتأمين.. والضحية المواطن
-
وزير الأوقاف: التسجيل الأولي للحج نهاية الشهر الحالي
-
أمانة عمان : نظام نقل ذكي قريباً في العاصمة
-
بعد الإجتماع الأول.. وزير العمل يتحدث عن تطورات رفع الحد الأدنى للأجور
-
زين تحتفل بمرور 10 أعوام على تأسيس منصّة زين للإبداع (ZINC)
-
جمعية البنوك: ربط الدينار بالدولار ثبت سعر الصرف.. وعكس تخفيض فوائد القروض حسب دورية العقد