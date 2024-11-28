 
الخميس 2024-11-28 07:25 ص
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الاعلامي محمد الوكيل
الاعلامي محمد الوكيل
الخميس، 28-11-2024 06:58 ص

الوكيل الإخباري- للمشاهدة والاستماع للبث المباشر لبرنامج الوكيل عبر راديو هلا اليوم الخميس :

اضافة اعلان

 

انقر هنا 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات يجعله عرضة للانفجار.. احذر هذا الأمر عند استخدام سخان المياه

..

نعـي فـاضل الأطباء تنعى الصوالحة وقرقش

تعبيرية

طب وصحة لماذا يجب عليك تناول لبن الزبادي يوميا ؟

أحد المحتجين يحمل صورة نتنياهو خلال مظاهرة لعائلات الأسرى أمس الأربعاء في القدس

فلسطين إعلام إسرائيلي: نتنياهو يريد صفقة جزئية مع حماس

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

أخبار محلية نقابة الصاغة تحذر الاردنيين من الخداع خلال الجمعة البيضاء

..

الوفيات وفيات الخميس 28-11-2024

الطابع العربي الموحد "مع غزة" التذكاري

أخبار محلية "البريد الأردني" يطرح اليوم الخميس الطابع العربي التذكاري الموحد "مع غزة"



 




الأكثر مشاهدة