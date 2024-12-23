 
الإثنين 2024-12-23 08:18 ص
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الاعلامي محمد الوكيل
الاعلامي محمد الوكيل
الإثنين، 23-12-2024 06:59 ص
الوكيل الإخباري-   للمشاهدة والاستماع للبث المباشر لـ برنامج الوكيل اليوم الاثنين :اضافة اعلان


انقر هنا 


 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية وفاة بحادث دهس على دوار الشعب

تعبيرية

وظائف بالأسماء.. أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية والامتحان التنافسي

تعبيرية

أخبار محلية وفاة 5 أطباء أردنيين.. ونقابة الاطباء تنعاهم

تعبيرية

فلسطين 7 بؤر استيطانية جديدة بمناطق سيطرة فلسطينية

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

أخبار محلية الجيش: التعامل مع متفجرات قديمة السبب وراء الأصوات التي سُمعت بمحافظتين

تعبيرية

أخبار محلية قطع مؤقت للكهرباء عن مناطق في الأردن (أسماء)

البقاء لله

الوفيات وفيات الإثنين 23-12-2024



 




الأكثر مشاهدة