 
الخميس 2025-01-16 08:23 ص
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الاعلامي محمد الوكيل
الاعلامي محمد الوكيل
الخميس، 16-01-2025 06:57 ص
الوكيل الإخباري-  للمشاهدة والاستماع للبث المباشر لـ برنامج الوكيل اليوم الخميس :اضافة اعلان


انقر هنا 


 
gnews

أحدث الأخبار

تونسيون يحملون أعلام فلسطين وصورة للسنوار خلال الاحتفال بإعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطين احتفالات في عدة دول بـ"انتصار المقاومة" في غزة

الفاو

أخبار محلية الفاو تنبه الأردنيين من فقدان شيكات بنكية أُسيء استخدامها وتحذر

خلال تشييع الجثمان

أخبار محلية الأمن يشيع جثمان محمد نواف المساعدة إلى مثواه الأخير

تعبيرية

وظائف بالأسماء.. أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية والتعيين

تعبيرية

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة الأسبوع المقبل (أسماء)

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

الطقس حالة الطقس في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع

تعبيرية

فلسطين الخارجية الأمريكية: نريد دخول أكثر من 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة



 




الأكثر مشاهدة