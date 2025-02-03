 
الإثنين 2025-02-03 07:42 ص
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الاعلامي محمد الوكيل
الاعلامي محمد الوكيل
الإثنين، 03-02-2025 06:58 ص
الوكيل الإخباري-   للمشاهدة والاستماع للبث المباشر لـ برنامج الوكيل اليوم الاثنين :اضافة اعلان


انقر هنا 


 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية

وظائف أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية في وزارة التربية (أسماء)

تعبيرية

وظائف رئاسة الوزراء: وظائف قيادية لا زالت شاغرة (تفاصيل)

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

الطقس تطورات حالة الطقس في الأردن حتى الخميس

ترامب

فلسطين ترامب: هناك "تقدم" في المحادثات حول الشرق الأوسط

تعبيرية

منوعات أطول وأقصر ساعات صيام خلال رمضان 2025

تعبيرية

أخبار محلية لـ5 ساعات.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)

جانب من الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية على مستوى الخبراء من كلا البلدين.

أخبار محلية عقد اجتماعات اللجنة التجارية العراقية الأردنية على المستوى الوزاري اليوم



 




الأكثر مشاهدة