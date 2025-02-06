 
الخميس 2025-02-06 07:47 ص
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الاعلامي محمد الوكيل
الاعلامي محمد الوكيل
الخميس، 06-02-2025 06:58 ص
الوكيل الإخباري-   للمشاهدة والاستماع للبث المباشر لـ برنامج الوكيل اليوم الخميس :اضافة اعلان


انقر هنا 


 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

الطقس الأرصاد: تراجع المنخفض الجوي العميق تدريجيا يوم غد الجمعة

لقطة من الفيديو

أخبار محلية مشاهد توثق انهيار سور مدرسة بالكرك بسبب الأمطار.. والبلدية: حذرنا مراراً

تعبيرية

الطقس شاهد: هطولات ثلجية خفيفة في المملكة

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وزارة التربية

أخبار محلية التربية تعلن المديريات التي اعلنت عطلة في مدارسها اليوم (أسماء)

تعبيرية

الطقس ضباب كثيف وانعدام للرؤية في العاصمة عمان (فيديو )

البقاء لله

الوفيات وفيات الخميس 6-2-2025

ارشيفية

فلسطين مصادر: الوضع الإنساني كارثي في بلدة طمون



 




الأكثر مشاهدة