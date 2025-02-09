انقر هنا
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل الحالة الجوية
-
تقرير الدفاع المدني لأبرز الحالات التي تم التعامل معها خلال المنخفض الجوي
-
التعليم العالي: لا توجه لزيادة عدد المقبولين بالمنح والقروض
-
أبو شهاب: وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية يحمي المتعاملين بها
-
المعايطة: المرحلة المقبلة صعبة سياسيا على الأردن.. والمطلوب وحدة فلسطينية
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
النقل النيابية: 4 تطبيقات نقل مرخصة في الأردن وعدد العاملين بالقطاع 40 ألفا
-
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية: النظر بـ 1229 شكوى أخطاء طبية 50% ثبتت صحتها